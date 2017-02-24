Кандидата в канцлеры Шульца обвинили в фаворитизме, идет проверка
Кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца обвинили в "фаворитизме чистейшей воды". Соответствующее заявление сделала глава комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле, передает немецкое агентство Deutsche Welle.
Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством сейчас проверяет, насколько соответствуют действительности сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате премий во время председательствования Шульца в Европарламенте, и достаточные ли это основания для официального расследования.
Также речь идет о секретаре Шульца и менеджере его предвыборной канцлерской кампании Маркусе Энгельсе.
В сегодняшнем номере газете Ruhr Nachrichten Грэсле заявила, что Шульц уже в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгельса значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине.
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Также она отметила, что пресс-атташе Шульца в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он продолжал получать различные надбавки и командировочные деньги.
Управление делами Европарламента должно до 3 марта представить ответы на вопросы комитета относительно прошлого Шульца, хотя в самом управлении пока не видят каких-либо нарушений закона экс-главой Парламента ЕС.
Как пишет агентство, кандидат в канцлеры Германии пока хранит молчание и никак не комментирует эти обвинения.
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