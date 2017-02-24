Иракский армейский спецназ прорвался в западные районы Мосула

В пресс-службе армии Ирака заявили о штурме кварталов района Эль-Маамун в западной части Мосула, которые все еще контролируют боевики ИГ

Элитные спецподразделения иракской армии, которые ведут борьбу с террористами Исламского государства, впервые с начала операции по освобождению Мосула от исламистов вошли в жилые кварталы западной части города. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

После захвата накануне аэропорта Мосула и военной базы Газлани рядом с ним силы спецназначения начали атаку на жилые кварталы района Эль-Маамун в западной части Мосула, сообщает представитель командования антитеррористического подразделения иракской армии.

20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке.

23 февраля подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним.

Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года.

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