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Больше ста турецких дипломатов попросили Германию об убежище

24.02.2017 15:06
Среди этих людей могут быть не только дипломатические работники, но и члены их семей, которым также выдаются диппаспорта
Больше ста турецких дипломатов попросили Германию об убежище
Фото: ЕРА

Власти Германии утверждают, что за последние полгода получили 136 запросов от турецких дипломатов о предоставлении политического убежища. Количество заявок начало резко расти после неудачной попытки свержения президента Эрдогана в июле 2016 года, сообщает ВВС.

Министерство внутренних дел Германии не называет фамилии этих дипломатов, но отмечается, что все они - держатели дипломатических паспортов. Среди этих людей могут быть не только дипломатические работники, но и члены их семей, которым также выдаются диппаспорта.

После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена.

На днях в Турции по обвинению в членстве в террористической организации и распространении пропаганды был арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Ючель, имеющий двойное гражданство Турции и Германии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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