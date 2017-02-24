Больше ста турецких дипломатов попросили Германию об убежище

Среди этих людей могут быть не только дипломатические работники, но и члены их семей, которым также выдаются диппаспорта

Власти Германии утверждают, что за последние полгода получили 136 запросов от турецких дипломатов о предоставлении политического убежища. Количество заявок начало резко расти после неудачной попытки свержения президента Эрдогана в июле 2016 года, сообщает ВВС.

Министерство внутренних дел Германии не называет фамилии этих дипломатов, но отмечается, что все они - держатели дипломатических паспортов. Среди этих людей могут быть не только дипломатические работники, но и члены их семей, которым также выдаются диппаспорта.

После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена.



На днях в Турции по обвинению в членстве в террористической организации и распространении пропаганды был арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Ючель, имеющий двойное гражданство Турции и Германии.

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