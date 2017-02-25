Рейтинг Ле Пен не пострадал из-за уголовного расследования - СМИ

Как сообщают французские СМИ, данные опросов показывают, что Ле Пен по-прежнему выход во второй тур президентских выборов, но проиграет во втором

Несмотря на расследование по делу о растрате средств Европарламента, рейтинг лидера партии Национальный фронт, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен не только не упал, но даже несколько вырос. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, передает RFI.

На сегодняшний день основными соперниками Ле Пен называют центриста Эмманюэля Макрона и кандидата от правых Франсуа Фийона, попавшего в центр скандала из-за предполагаемого фиктивного трудоустройства в парламенте своих супруги и детей.

Как сообщалось ранее, по данным социологических опросов компаний Harris Interactive и BVA-Salesforce, Ле Пен выиграет первый тур президентских выборов во Франции, однако во втором туре шансы на победу более предпочтительны у независимого кандидата Эмманюэля Макрона.

23 февраля бывший лидер американской расистской организации Ку-клукс-клан Дэвид Дюк заявил о поддержке кандидата в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

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