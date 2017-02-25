Советник Трампа не разделяет взглядов его администрации на ислам

Новый советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил своим коллегам, что термин "радикальный исламский терроризм" является контрпродуктивным. Об этом сообщает Голос Америки .

Макмастер сообщил своим сотрудникам на общей встрече в четверг, что мусульмане, которые ведут террористическую деятельность, наносят вред исламу. Такая позиция отличается от идеологических установок других высокопоставленных советников президента Дональда Трампа.

Заявления Макмастера противоречат многочисленным высказываниям президента и позиции его предшественника на посту советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который вышел в отставку после того, как ввел в заблуждение сотрудников администрации по поводу своих телефонных разговоров с российским дипломатом.

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Речь Макмастера может быть сигналом того, что генерал-лейтенант может увести совет по национальной безопасности от идеологических установок Флинна.

Заявления Макмастера, скорее, напоминают позицию президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, которые тщательно отделяли террористическую деятельность от мусульманской веры, в том числе из соображений необходимости поддерживать сотрудничество с мусульманскими союзниками в борьбе с терроризмом.

Пока неясно, в какой степени Макмастеру удастся влиять на позицию по этому вопросу в Белом доме, где несколько главных советников президента разделяют противоположные взгляды на ислам. Главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, например, раннее предупреждал о неминуемой борьбе между иудейско-христианским миром и мусульманским.

Разница в подходах советников Белого дома может стать общеизвестной в случае, если Комитет Сената по вооруженным силам решит провести слушание по утверждению Макмастера в должности. Пост советника по национальной безопасности не требует утверждения Сенатом, однако сенаторы должны одобрить назначение трехзвездного генерала Макмастера на новую должность.

14 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала о телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По телефону с дипломатом, по данным СМИ, Флин якобы обсуждал вопрос смягчения санкций против РФ.

20 февраля Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта армии США Герберта Макмастера. Как сообщают СМИ, Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопаности Герберт Макмастер является одним из военных чиновников США, которые "не питают дружественных чувств к России".

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