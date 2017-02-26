В Нью-Орлеане пикап влетел в толпу людей
По меньшей мере 28 человек получили ранения в американском Нью-Орлеане: автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей, наблюдавших за костюмированным шествием на празднике Марди Гра, передает Би-би-си.
По словам представителя департамента полиции Нью-Орлеана, 21 человек госпитализирован, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще семь пострадавших от госпитализации отказались.
Водитель пикапа задержан. В полиции уверены, что он находился под воздействием сильной алкогольной или наркотической интоксикации. Версия теракта пока не рассматривается.
По словам одного из очевидцев, водитель практически не отдавал отчета в своих действиях.
Праздник Марди Гра - аналог славянской Масленицы, отмечаемый перед началом Великого поста. Из всех городов США в Нью-Орлеане празднования по случаю прихода весны проходят особенно пышно - на улицах устраивают народные гуляния и костюмированные представления.
25 февраля три человек получили ранения в немецком городе Гейдельберге после того, как находящийся за рулем автомобиля мужчина наехал на них в пешеходной зоне.
19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом. Позже появилась информация, что предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри застрелен правоохранителями в Италии.
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