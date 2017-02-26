Politico: США могут выйти из Совета ООН по правам человека

Белый дом рассматривает возможность выхода США из Совета ООН правам человека из-за позиции в отношении Израиля

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека ООН из-за якобы предвзятости последнего в отношении Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших и действующих чиновников в США.

Вместе с тем, отмечает издание, не стоит ожидать немедленного выхода Штатов из Совета. "По крайней мере (ожидать выхода стоит, - ред.) не раньше следующей сессии органа, которая начинается в понедельник", - сказано в сообщении.

"Обсуждение отказа от Совета, скорее всего, посылает сигнал международным активистам, которые волновались из-за того, что США займут низкий профиль по глобальным вопросам и правам человека при президенте Дональде Трампе", - подчеркнули журналисты.

Как отмечают собеседники Politico, Вашингтон недоволен позицией Совета в отношении Израиля. Кроме того, недовольство США вызывает тот факт, что в Совет входят страны, которых обвиняют в нарушении прав человека.

Об окончательном решении о членстве в Совете, скорее всего, объявит госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также посол США в ООН Никки Хейли или же сам президент.

Ранее Трамп раскритиковал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту, но, вместе с тем, призвал Израиль "немного воздержаться" касательно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана.

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