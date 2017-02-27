В ЕС утвердили визовую либерализацию для граждан Грузии

В Совете ЕС одобрили как визовую либерализацию для Грузии, так и механизм приостановления безвизового режима при определенных нарушениях соглашения

Сегодня, 27 февраля, в Совете ЕС одобрили визовую либерализацию для граждан Грузии, а также утвердили механизм приостановления действия безвизового режима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"27 февраля Совет ЕС утвердил регламент по визовой либерализации для грузин, путешествующих в ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, соглашение "сблизит народы Грузии и ЕС", а также поспособствует укреплению туристических и деловых связей.

Отмена виз стала возможной благодаря "завершению Грузией необходимых реформ" и адаптации механизма приостановления, отмечено в пресс-релизе.

Скрин решения Европарламента:

Сейчас остается формальность - скрепление регламента подписями глав Совета ЕС и Европарламента. Эта процедура состоится 1 марта.

Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев. После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.

Смотрите также: Инфографика: Почти реальность. Что стоит знать о безвизовом режиме с ЕС

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.