В КНДР расстреляли высокопоставленных силовиков - разведка РК

Сотрудников органов безопасности казнили из-за подачи ими якобы ложных отчетов Ким Чен Ыну, сообщают южнокорейские разведчики

В Северной Корее казнили пятерых высокопоставленных сотрудников органов безопасности страны. По информации разведки Республики Корея, северокорейские чиновники были расстреляны из зенитных установок, передает Deutsche Welle.

Южнокорейская разведка сообщает, что силовиков обвинили в предоставлении якобы ложных отчетов лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который был этим очень "разгневан". Что это были за отчеты, которые так раздражали Ким Чен Ына, не сообщается.

По данным разведки, освобождение в январе 2017 министра госбезопасности КНДР Ким Вон Хонга, обвиняемого в коррупции, имеет непосредственное отношение к ложным отчетам, из-за которых были казнены работники ведомства.

30 августа 2016 года сообщалось, что двое высокопоставленных чиновников КНДР были расстреляны из зенитного орудия за "неуважение" к высшему руководителю Ким Чен Ыну и "отклонение от линии партии".

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