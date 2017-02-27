Провал путча в Черногории: власти хотят ареста экс-дипломата РФ

Кремль отрицает вмешательство в дела Черногории, потому шансы на то, что Россия выдаст Шишмакова и его коллег-заговорщиков, невелики, пишет The Times

Российского разведчика ГРУ и экс-дипломата Эдуарда Шишмакова власти Черногории считают одним из главных фигурантов скандала с неудавшейся попыткой переворота в этой стране. Об этом со ссылкой на источники в черногорской прокуратуре пишет британское издание The Times.

"Эдуард Шишмаков, 46-летний капитан российского флота, который был разоблачен как агент военной разведки ГРУ, обвиняется в координации сети бывших армейских офицеров из Черногории и соседней Сербии, которая была вовлечена в подготовку предполагаемого переворота в прошлом октябре", - говорится в сообщении.

Спецпрокурор Черногории по организованной преступности и коррупции Миливое Катнич, чья группа занимается расследованием попытки путча, утверждает, что есть доказательства причастности к нему "государственных российских структур".

"Единственным мотивом" Шишмакова было предотвращение вступления Черногории в НАТО", - цитирует издание прокурора, который утверждает, что россиянин использовал поддельный паспорт гражданина РФ на имя Эдуарда Широкова.

Катнич поблагодарил британские и американские спецслужбы за помощь в расследовании, добавив, что власти Черногории уже обратилась в Интерпол за международным ордером на арест Шишмакова и еще одного российского агента Владимира Попова.

По данным следствия, по делу о попытке переворота проходит и третий российский агент якобы из ФСБ, личность которого пока не установлена.

Обвинения подозреваемым будут предъявлены не позднее 15 апреля, уточнит Катнич.

Шишмаков и Попов были задержаны сербскими властями после провала заговора, однако позднее их отпустили после визита в Сербию секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.