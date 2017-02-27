РФ отправила к берегам Сирии фрегат из оккупированного Крыма
27.02.2017 15:19
В Средиземном море российский фрегат присоединится к ВМС, развернутым вблизи Сирии
Фото: bastion-karpenko.ru
Российский фрегат Адмирал Григорович, оснащенный крылатыми ракетами Калибр, из порта оккупированного Севастополя отправился в Средиземное море. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, там он присоединится к ВМС, развернутым вблизи Сирии.
По информации агентства, там он присоединится к ВМС, развернутым вблизи Сирии.
Источник Reuters не предоставил подробной информации, однако он якобы был очевидцем того, как корабль покинул причал в Севастополе.
Российский Интерфакс также сообщает, что фрегат Адмирал Григорович был направлен в Средиземное море.
Адмирал Григорович в ноябре прошлого года осуществил пуски крылатых ракет Калибр.
Российский Интерфакс также сообщает, что фрегат Адмирал Григорович был направлен в Средиземное море.
Адмирал Григорович в ноябре прошлого года осуществил пуски крылатых ракет Калибр.
1 августа 2016 года сообщалось, что страна-агрессор РФ намерена была первые три фрегата проекта 11356 перевести в Севастополь, включив в состав Черноморского флота до конца года.
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