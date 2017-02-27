РФ отправила к берегам Сирии фрегат из оккупированного Крыма



Российский Интерфакс также Российский Интерфакс также сообщает , что фрегат Адмирал Григорович был направлен в Средиземное море.



Адмирал Григорович в ноябре прошлого года осуществил пуски крылатых ракет Калибр.



Источник Reuters не предоставил подробной информации, однако он якобы был очевидцем того, как корабль покинул причал в Севастополе.