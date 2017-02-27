На карнавале в Рио повозка не вписалась в самбодром: 20 раненых
На карнавале в Рио-де-Жанейро в ходе знаменитого конкурса школ самбы 20 человек ранены, трое из них тяжело. Карнавальная повозка школы Paraiso da Tuitui, заезжая на самбодром, потеряла управление и врезалась в гостевую трибуну. Об этом сообщает Euronews.
У большинства пострадавших переломы и черепно-мозговые травмы. Четверо из них - журналисты, освещавшие праздник. Все раненые были немедленно доставлены в больницы.
Полиция начала расследование инцидента. По предварительной информации, одной из его причин мог стать дождь.
Эвакуировав пострадавших и восстановив порядок, власти решили продолжить шоу. Конкурс-парад школ самбы - главное событие карнавала в Рио. В воскресенье вечером на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" собрались 70 тысяч человек, миллионы наблюдали за происходящим по телевизору.
#Carnaval #Rio #Brasil #Samba #SambaEnredo Carnaval2017 #MarciaCosta☆☆☆ pic.twitter.com/Ia6Fw2Ib3Z- MARCIA COSTA (@MARCIACOSTADG) 27 февраля 2017 г.
В конкурсе принимали участие 3 тысячи танцоров. За звание победителя парада боролись 12 школ самбы. Результаты конкурса огласят в день официального завершения карнавала, в "Пепельную среду" 1 марта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:07
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:33