На карнавале в Рио повозка не вписалась в самбодром: 20 раненых

Карнавальная повозка школы Paraiso da Tuitui потеряла управление и врезалась в трибуну, у большинства пострадавших переломы и черепно-мозговые травмы

На карнавале в Рио-де-Жанейро в ходе знаменитого конкурса школ самбы 20 человек ранены, трое из них тяжело. Карнавальная повозка школы Paraiso da Tuitui, заезжая на самбодром, потеряла управление и врезалась в гостевую трибуну. Об этом сообщает Euronews.

У большинства пострадавших переломы и черепно-мозговые травмы. Четверо из них - журналисты, освещавшие праздник. Все раненые были немедленно доставлены в больницы.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительной информации, одной из его причин мог стать дождь.

Эвакуировав пострадавших и восстановив порядок, власти решили продолжить шоу. Конкурс-парад школ самбы - главное событие карнавала в Рио. В воскресенье вечером на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" собрались 70 тысяч человек, миллионы наблюдали за происходящим по телевизору.

В конкурсе принимали участие 3 тысячи танцоров. За звание победителя парада боролись 12 школ самбы. Результаты конкурса огласят в день официального завершения карнавала, в "Пепельную среду" 1 марта.

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