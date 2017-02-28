В Турции суд разрешил арест немецкого журналиста Die Welt

Журналиста Дениза Ючеля, который имеет гражданство Турции и Германии, обвиняют в причастности к "терроризму" и распространении пропаганды





Журналиста обвиняют в членстве в террористической организации и распространении пропаганды.





Имеющий двойное гражданство Турции и Германии Дениз Ючель добровольно сдался турецкой полиции 14 февраля. В связи с чрезвычайным положением в стране подозреваемые в совершении преступлений могут содержаться под стражей без предъявления обвинения до 14 дней, пока суд не определит меру пресечения. Согласно турецкому законодательству, пребывание Ючеля в следственном изоляторе может длиться до пяти лет.





25 февраля 2017 года более 150 депутатов немецкого парламента обратились к послу Турции в ФРГ Али Кемаль Айдыну с открытым письмом, в котором призвали Анкару как можно скорее освободить задержанного Ючеля.



После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке проповедника После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена . По данным Европейской федерации журналистов, на данный момент около 120 сотрудников СМИ задержаны в Турции. Анкара отрицает эти данные.





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