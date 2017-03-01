Протеже Трампа на главу разведки: За РФ нужно неусыпно следить

Кандидат от президента США на должность главы нацразведки считает, что необходимо расследовать возможное вмешательство спецслужб РФ в выборы-2016

Бывший сенатор от Республиканской партии Дэн Коутс, который претендует на должность директора национальной разведки США, обещает в случае своего назначения провести расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентскую гонку 2016 года. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

"Считаю, это необходимо расследовать и прояснить", - сказал он во время слушаний в комитете по разведке верхней палаты Конгресса.

73-летний Коутс также заявил, что в случае своего назначения предоставит комитету "неограниченный доступ" к любым документам, которые потребуются для расследования. "От комитета ничего утаивать не намереваюсь", - отметил он.

Коутса на должность продвигает президент США Дональд Трамп. В прошлом бывший сенатор входил в комитет по разведке. Республиканец заявляет, что "напористость Москвы в решении глобальных вопросов" не может не вызывать серьезного беспокойства.

"Нам следует не смыкая глаз следить за всем этим и относиться со здоровой долей скептицизма", - пояснил он свою позицию, добавив, что действия РФ, Китая и Северной Кореи - самые серьезные угрозы безопасности для США.

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Агентство отмечает, что в 2001-2005 годах Коутс был послом США в Германии, а в 2014-м поддержал введение санкций против РФ, за что попал в контрсанкционный список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

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