Впервые в хор главного собора англиканской церкви приняли женщину

Музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд надеется, что назначение Кэррис Джонс вдохновит других певиц последовать ее примеру

Впервые за сотни лет истории собора святого Павла в Лондоне - главного собора англиканской церкви - в его хор наняли женщину-вокалистку. Об этом сообщает газета The Guardian.

35-летняя Кэррис Джонс начнет петь в хоре собора в сентябре 2017 года. Ее кандидатуру единогласно одобрили после нескольких прослушиваний.

"Мы будем очень рады принять сопрано, меццо-сопрано и контральто, если они смогут соответствовать высочайшим стандартам, установленным нами. Надеюсь, что назначение Кэррис вдохновит других певиц", - заявил музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд.

Издание отмечает, что женщины-вокалистки для большинства церквей в Англии не являются диковинкой, но Собор святого Павла оставался одним из четырех, где существовал чисто мужской хор.

27 января в Великобритании, в Палате епископов заявили, что Церковь Англии не должна менять свою позицию неприятия однополых браков, но ей следует усваивать "новый стиль поведения и культуру доброжелательности и поддержки" в отношениях с геями.

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