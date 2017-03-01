Самолеты РФ нанесли удары по проамериканским силам в Сирии
Российские военные самолеты нанесли удары по позициям проамериканских сил на севере Сирии после того, как ошибочно приняли их за боевиков Исламского государства. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, сообщает AFP.
"Несколько российских самолетов и самолетов сирийского режима нанесли удары по некоторым деревням, и, я думаю, они считали, что эти населенные пункты были под контролем ИГ, но... на самом деле там находились наши силы Сирийской арабской коалиции", - сказал он.
Сирийская арабская коалиция (SAC) является частью более широкого альянса Сирийских демократических сил (SDF), в который входят курдские и другие группы, поддерживаемые США.
Таунсенд добавил, что американские войска были менее чем за пять километров от сел и наблюдал бомбардировки. Они прекратились, когда американцы по специальным военным каналами сообщили россиянам об ошибке.
Сегодня сирийские правительственные войска и их союзники отбили у боевиков ИГ историческую цитадель Пальмиры.
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