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Самолеты РФ нанесли удары по проамериканским силам в Сирии

01.03.2017 21:41
По мнению представителя армии США, россияне ошибочно приняли позиции Сирийской арабской коалиции за позиции ИГ
Самолеты РФ нанесли удары по проамериканским силам в Сирии
Стивен Таунсенд (фото - ЕРА)

Российские военные самолеты нанесли удары по позициям проамериканских сил на севере Сирии после того, как ошибочно приняли их за боевиков Исламского государства. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, сообщает AFP.

"Несколько российских самолетов и самолетов сирийского режима нанесли удары по некоторым деревням, и, я думаю, они считали, что эти населенные пункты были под контролем ИГ, но... на самом деле там находились наши силы Сирийской арабской коалиции", - сказал он.

Сирийская арабская коалиция (SAC) является частью более широкого альянса Сирийских демократических сил (SDF), в который входят курдские и другие группы, поддерживаемые США.

Таунсенд добавил, что американские войска были менее чем за пять километров от сел и наблюдал бомбардировки. Они прекратились, когда американцы по специальным военным каналами сообщили россиянам об ошибке.

Сегодня сирийские правительственные войска и их союзники отбили у боевиков ИГ историческую цитадель Пальмиры. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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