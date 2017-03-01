Самолеты РФ нанесли удары по проамериканским силам в Сирии

По мнению представителя армии США, россияне ошибочно приняли позиции Сирийской арабской коалиции за позиции ИГ

Российские военные самолеты нанесли удары по позициям проамериканских сил на севере Сирии после того, как ошибочно приняли их за боевиков Исламского государства. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, сообщает AFP.

"Несколько российских самолетов и самолетов сирийского режима нанесли удары по некоторым деревням, и, я думаю, они считали, что эти населенные пункты были под контролем ИГ, но... на самом деле там находились наши силы Сирийской арабской коалиции", - сказал он.

Сирийская арабская коалиция (SAC) является частью более широкого альянса Сирийских демократических сил (SDF), в который входят курдские и другие группы, поддерживаемые США.

Таунсенд добавил, что американские войска были менее чем за пять километров от сел и наблюдал бомбардировки. Они прекратились, когда американцы по специальным военным каналами сообщили россиянам об ошибке.

Сегодня сирийские правительственные войска и их союзники отбили у боевиков ИГ историческую цитадель Пальмиры.

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