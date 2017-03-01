СМИ узнали, кто добивается должности посла США в России

CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что на должность посла США в РФ претентдует экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмен

Бывший губернатор штата Юта и кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году Джон Хантсмен может стать послом США в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо.

По словам источника, Хантсмен обсуждал этот вопрос с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе. "Дискуссия прогрессирует", - отметил собеседник.

Другой источник, близкий к Хантсмену, сообщил журналистам, что он выходил на связь с ведущими советниками президента Дональда Трампа и, возможно, самого Трампа.

Хантсмен ранее занимал пост посла США в Сингапуре, а позже во время президентства Барака Обамы - посла в Китае.

Представитель Хантсмена не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

При администрации президента Барака Обамы послом США в России был экс-посол Штатов в Украине Джон Теффт. Он открыто называл аннексию Россией Крыма - вторжением.

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