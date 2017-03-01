В Британии Палата лордов не утвердила законопроект о Brexit

Палата лордов потребовала внести правки в законопроект, тем самым отсрочив его принятие минимум на две недели

Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Европейского Союза право остаться в Великобритании после Brexit. Тем самым законопроект отправлен на доработку, после чего его снова будет рассматривать Палата общин. Об этом сообщает Би-би-си.

В ходе обсуждения законопроекта о Brexit 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Отмечается, что решение Палаты лордов - первое крупное поражение правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй на пути к Brexit. Ранее она призывала лордов не вносить в документ поправки и принять его таким, какой есть.

Внесение лордами поправок в законопроект и его отправка обратно в палату общин означает, что его принятие откладывается как минимум на две недели. При этом Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

9 февраля Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Европейского Союза.

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