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Джихадистов выбили из большей части сирийской Пальмиры - СМИ

02.03.2017 12:32
Продвижение войск Асада при поддержке россиян к центру города осложняется тем, что боевики заминировали дома и дороги
Джихадистов выбили из большей части сирийской Пальмиры - СМИ
Фото: EPA

Боевики террористической группировки Исламское государство оставили большую часть Пальмиры под натиском правительственных войск. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Войска Асада и их союзники ведут бои с экстремистами в западных районах города и продвигаются к центру. Продвижение осложняется тем, что боевики заминировали дома и дороги и оставили террористов-смертников, сообщает издание.

1 марта сообщалось о том, что сирийские правительственные войска и их союзники отбили у боевиков ИГ цитадель в Пальмире.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. В настоящее время на месте Пальмиры - сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Вдоль главной улицы древнего города располагаются колоннады и монументальные арки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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