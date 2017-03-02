Полиция провела обыски в доме Франсуа Фийона - СМИ

Обыски связаны с расследованием информации о том, что супруга Фийона Пенелопа в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда он был депутатом

Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийона. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.

Источники в избирательном штабе Фийона сообщили, что обыски прошли утром в четверг в Париже.

Обыски, по данным СМИ, связаны с расследованием информации о том, что супруга Фийона Пенелопа в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда сам он был депутатом.

В среду Фийон заявил, что ему пришла повестка в магистрат на 15 марта. По информации французских СМИ, ему и его жене там могут предъявить официальные обвинения.

Фийон при этом заявил, что продолжит избирательную кампанию, несмотря на повестку и обвинения, выдвинутые против него.

6 января 2017 года сообщалось, что финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона Пенелопы Кларк в качестве парламентского ассистента мужа: супруга кандидата в президенты якобы годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.

Позже прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты двум детям Фийона.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

14 февраля сообщалось, что коррупционный скандал вокруг заставил Фийона его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика.

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