В Лондоне нашли снаряд времен Второй мировой войны
03.03.2017 03:45
Специалисты работают над снарядом уже несколько часов, людей из опасного района эвакуировали
Фото: Rupert Frere/Twitter
В Лондоне на строительной площадке обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews.
Десяткам людей пришлось покинуть близлежащие школы, офисы и дома после того, как боеприпас нашли.
Специалисты продолжают работать на месте и предполагают, что им еще понадобится время до вечера пятницы, 3 марта.
Дороги вокруг места находки перекрыты. Местные власти благодарят жителей и всех, кто терпит неудобства, за понимание.
19 января в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
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