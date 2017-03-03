В Лондоне нашли снаряд времен Второй мировой войны

Специалисты работают над снарядом уже несколько часов, людей из опасного района эвакуировали

В Лондоне на строительной площадке обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews.



Десяткам людей пришлось покинуть близлежащие школы, офисы и дома после того, как боеприпас нашли.



Специалисты продолжают работать на месте и предполагают, что им еще понадобится время до вечера пятницы, 3 марта.

Дороги вокруг места находки перекрыты. Местные власти благодарят жителей и всех, кто терпит неудобства, за понимание.

19 января в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

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