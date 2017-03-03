USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Лондоне нашли снаряд времен Второй мировой войны

03.03.2017 03:45
Специалисты работают над снарядом уже несколько часов, людей из опасного района эвакуировали
В Лондоне нашли снаряд времен Второй мировой войны
Фото: Rupert Frere‏/Twitter

В Лондоне на строительной площадке обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews.

Десяткам людей пришлось покинуть близлежащие школы, офисы и дома после того, как боеприпас нашли. 

Специалисты продолжают работать на месте и предполагают, что им еще понадобится время до вечера пятницы, 3 марта. 

Дороги вокруг места находки перекрыты. Местные власти благодарят жителей и всех, кто терпит неудобства, за понимание.

19 января в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 