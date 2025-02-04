Пошлины США против Китая вступили в Силу. Пекин принял ответные меры

Си Цзиньпин (Фото: Xinhua)

Китай вводит ответные пошлины против США после того, как 4 февраля аналогичные торговые ограничения против КНР вступили в силу. Об этом сообщил Минфин Китая, передает The Guardian.

Пошлины в размере 15% вводятся на уголь и сжиженный природный газ. На сырую нефть и сельскохозяйственное оборудование из США вводятся пошлины в размере 10%.

Кроме того, Минторговли Китая и его таможенное управление заявили, что вводится экспортный контроль на вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с рутением товары для "защиты интересов национальной безопасности" страны.

4 февраля вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайский импорт. За день до этого президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин против Мексики и Канады.