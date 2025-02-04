Пошлины США против Китая вступили в Силу. Пекин принял ответные меры
Китай вводит ответные пошлины против США после того, как 4 февраля аналогичные торговые ограничения против КНР вступили в силу. Об этом сообщил Минфин Китая, передает The Guardian.
Пошлины в размере 15% вводятся на уголь и сжиженный природный газ. На сырую нефть и сельскохозяйственное оборудование из США вводятся пошлины в размере 10%.
Кроме того, Минторговли Китая и его таможенное управление заявили, что вводится экспортный контроль на вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с рутением товары для "защиты интересов национальной безопасности" страны.
4 февраля вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайский импорт. За день до этого президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин против Мексики и Канады.
- 1 февраля Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары с 4 февраля.
- На следующий день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа.