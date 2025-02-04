Мита США проти Китаю набрали чинності. Пекін вжив заходів у відповідь
Китай вводить мита у відповідь проти США після того, як 4 лютого аналогічні торгові обмеження проти КНР набули чинності. Про це повідомив Мінфін Китаю, пише The Guardian.
Мита у розмірі 15% вводяться на вугілля та скраплений природний газ. На сиру нафту та сільськогосподарське обладнання із США вводяться мита у розмірі 10%.
Крім того, Мінторгівлі Китаю та його митне управління заявили, що вводять експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та пов'язані з рутенієм товари для "захисту інтересів національної безпеки" країни.
4 лютого набули чинності 10% мита США на китайський імпорт. За день до цього президент США Дональд Трамп відклав введення мит проти Мексики та Канади.
- 1 лютого Трамп розпорядився запровадити мито у розмірі 25% на всі мексиканські та канадські товари з 4 лютого.
- Наступного дня Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи Трампа.