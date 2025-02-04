Мита США проти Китаю набрали чинності. Пекін вжив заходів у відповідь

Сі Цзіньпін (Фото: Xinhua)

Китай вводить мита у відповідь проти США після того, як 4 лютого аналогічні торгові обмеження проти КНР набули чинності. Про це повідомив Мінфін Китаю, пише The Guardian.

Мита у розмірі 15% вводяться на вугілля та скраплений природний газ. На сиру нафту та сільськогосподарське обладнання із США вводяться мита у розмірі 10%.

Крім того, Мінторгівлі Китаю та його митне управління заявили, що вводять експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та пов'язані з рутенієм товари для "захисту інтересів національної безпеки" країни.

4 лютого набули чинності 10% мита США на китайський імпорт. За день до цього президент США Дональд Трамп відклав введення мит проти Мексики та Канади.