Трамп и Меркель встретятся 14 марта в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что это будет первая встреча канцлера ФРГ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.
Визит Меркель в Вашингтон состоится незадолго до встречи в Германии министров финансов стран G20 и "поможет заложить основу для визита Трампа в Германию в июле на встрече лидеров G20", пишет Reuters.
В последний раз Трамп и Меркель общались по телефону в январе этого года. Тогда лидеры обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе.
"Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины", - говорилось в совместном заявлении лидеров.
В ходе этого разговора Трамп предложил Меркель посетить Вашингтон.
Читайте также спецпроект LIGA.net: Вирус Трампа. Каким будет мир в 2017 году
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:03
-
16:42
-
16:29
-
15:29
-
15:02
Новости партнеров
- 105814
- 25731
- 24054
- 14813
- 14486