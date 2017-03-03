Трамп и Меркель встретятся 14 марта в Вашингтоне

Это будет первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с новым президентом США Дональдом Трампом

Канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это будет первая встреча канцлера ФРГ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Визит Меркель в Вашингтон состоится незадолго до встречи в Германии министров финансов стран G20 и "поможет заложить основу для визита Трампа в Германию в июле на встрече лидеров G20", пишет Reuters.

В последний раз Трамп и Меркель общались по телефону в январе этого года. Тогда лидеры обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе.

"Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины", - говорилось в совместном заявлении лидеров.

В ходе этого разговора Трамп предложил Меркель посетить Вашингтон.

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