Генерал НАТО: Ответ на гибридную войну РФ - гибридное сдерживание

Британский генерал Адриан Брэдшоу призвал Альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации

Ответом так называемым "гибридным методам ведения войны" Российской Федерации должно стать "гибридное сдерживание". Об этом заявил заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу, передает Би-би-си.

Он призвал Альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации. В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.

Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.

Генерал также высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин "защищает собственную власть". При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.

Вместе с тем, по его словам, "очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами".

3 марта командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что 10 февраля 2016 года было зафиксировано четыре опасных сближения самолетов вооруженных сил РФ и НАТО.

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