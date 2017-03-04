Spiegel поместил на обложку номера Трампа с лицом Путина
Очередной номер еженедельного немецкого журнала Der Spiegel вышел в свет с оригинальной обложкой: на ней изображен президент США Дональд Трамп с лицом президента России Владимира Путина. Фото обложки опубликовано в Twitter еженедельника.
Надпись на обложке гласит: "Двойной правитель. Сколько Путина в Трампе?".
Также номер содержит статью, в которой, в частности, идет речь о российском вмешательстве в избирательную кампанию в США, поставившем под угрозу президентство Трампа. Теперь кибератак можно ожидать и на предстоящих выборах в Европе, отмечается в материале.
Кроме того, в статье задается вопрос, были ли знакомы президенты ранее.
3 марта 2017 года Трамп заявил о необходимости расследования связей сенатора от демократов Чака Шумера с Россией и Путиным. Так он ответил на требование Шумера расследовать связи президента США с РФ и вмешательство Москвы в американские выборы.
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