Spiegel поместил на обложку номера Трампа с лицом Путина

Надпись на обложке немецкого еженедельника гласит: "Двойной правитель. Сколько Путина в Трампе?"

Очередной номер еженедельного немецкого журнала Der Spiegel вышел в свет с оригинальной обложкой: на ней изображен президент США Дональд Трамп с лицом президента России Владимира Путина. Фото обложки опубликовано в Twitter еженедельника.



Надпись на обложке гласит: "Двойной правитель. Сколько Путина в Трампе?".





Фото: twitter.com/DerSPIEGEL

Также номер содержит статью, в которой, в частности, идет речь о российском вмешательстве в избирательную кампанию в США, поставившем под угрозу президентство Трампа. Теперь кибератак можно ожидать и на предстоящих выборах в Европе, отмечается в материале.



Кроме того, в статье задается вопрос, были ли знакомы президенты ранее.

3 марта 2017 года Трамп заявил о необходимости расследования связей сенатора от демократов Чака Шумера с Россией и Путиным. Так он ответил на требование Шумера расследовать связи президента США с РФ и вмешательство Москвы в американские выборы.

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