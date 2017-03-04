Глава МИД Великобритании впервые за пять лет посетит Россию
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Россию с официальным визитом в ближайшие недели. Об этом сообщает AFP.
Это первый визит министра за последние пять лет. Джонсона пригласил глава МИД России Сергей Лавров.
В МИД Британии подчеркнули, что поездка Джонсона не значит возвращение к "обычному порядку дел" и Великобритания следует правилу "сотрудничать, но остерегаться".
"Обсуждения будут сфокусированы на отношениях между Великобританией и Россией и текущих международных вопросах, в том числе Сирии и Украине, где у нас есть значительные разногласия", - пояснили в британском внешнеполитическом ведомстве.
Отношения между странами усложнились после попыток Британии привлечь к ответственности подозреваемых в убийстве бывшего шпиона Александра Литвиненко, которого отравили в 2006 году.
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