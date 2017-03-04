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Глава МИД Великобритании впервые за пять лет посетит Россию

04.03.2017 15:30
На повестке дня будут стоят вопросы отношений России и Британии, а также ситуация в Сирии и Украине
Глава МИД Великобритании впервые за пять лет посетит Россию
Борис Джонсон (фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Россию с официальным визитом в ближайшие недели. Об этом сообщает AFP.

Это первый визит министра за последние пять лет. Джонсона пригласил глава МИД России Сергей Лавров.

В МИД Британии подчеркнули, что поездка Джонсона не значит возвращение к "обычному порядку дел" и Великобритания следует правилу "сотрудничать, но остерегаться". 

"Обсуждения будут сфокусированы на отношениях между Великобританией и Россией и текущих международных вопросах, в том числе Сирии и Украине, где у нас есть значительные разногласия", - пояснили в британском внешнеполитическом ведомстве. 

Отношения между странами усложнились после попыток Британии привлечь к ответственности подозреваемых в убийстве бывшего шпиона Александра Литвиненко, которого отравили в 2006 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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