Президент Турции сравнил политику ФРГ с методами нацистов

Высказывания Эрдогана связаны с отказом ряда немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", - заявил президент Турции.

4 марта Эрдоган назвал арестованного немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджела агентом ФРГ и "представителем Рабочей партии Курдистана", а власти Германии обвинил в содействии терроризму.

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