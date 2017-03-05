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Президент Турции сравнил политику ФРГ с методами нацистов

05.03.2017 20:45
Высказывания Эрдогана связаны с отказом ряда немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров
Президент Турции сравнил политику ФРГ с методами нацистов
Реджеп Эрдоган (фото - ЕРА)

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", - заявил президент Турции.

4 марта Эрдоган назвал арестованного немецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юджела агентом ФРГ и "представителем Рабочей партии Курдистана", а власти Германии обвинил в содействии терроризму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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