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Марин Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы и Франции

06.03.2017 06:25
Ле Пен не считает, что Россия угрожает Франции или Европе и на это ее мнение не влияет тот факт, что ее партия взяла кредит в российском банке
Марин Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы и Франции
Марин Ле Пен (фото - EPA)

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен не считает, что президент РФ является угрозой Европе и он не сделал ничего, чтобы она считала его убийцей. Об этом она сказала в интервью CBSNews.

"Я скажу, что является угрозой Европе. Это продолжать холодную войну против России и толкать ее в руки Китая", - считает Ле Пен.

На вопрос, не считает ли она Путина убийцей и угрозой для Франции, Ле Пен ответила: "Нет, я так не думаю. Владимир Путин не сделал ничего, чтобы я пришла к такому выводу".

Глава Национального фронта сказала, что тот факт, что она получила в российском банке $11 млн кредита для своей партии, никак не влияет на ее отношение к России.

"Когда берешь кредит, какие еще твои обязанности, кроме вернуть его обратно?", - сказала она. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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