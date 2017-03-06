Повстанцы заблокировали снабжение оплота ИГ в Сирии - СМИ
В Сирии поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр эль-Зор и Раккой - населенным пунктом, с 2014 года практически полностью подконтрольным террористам Исламского государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Это также подтверждает одна из британских мониторинговых групп в Сирии.
"Перекрытие дороги между Раккой и Дейр эль-Зором означает, что "столица" террористов ИГ практически окружена со стороны суши", - сообщил журналистам курдский военный источник, добавив, что единственный выход из города остается на юге через реку Евфрат.
"Это большая победа, но еще много чего необходимо достигнуть", - сообщил еще один источник Reuters на условиях анонимности.
В марте 2013 года в результате боев за Ракку город за несколько дней был захвачен террористической организацией Исламское государство, с 2014 года - это так называемая столица для ИГ.
В мае прошлого года силы коалиции (во главе с США) объявили о начале операции по возвращению Ракки под контроль сирийской армии.
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