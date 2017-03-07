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Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за запуска ракет КНДР

07.03.2017 05:26
Заседание состоится 8 марта. В ООН действия КНДР называли "провокацией"
Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за запуска ракет КНДР
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередные ракетные испытания Северной Кореи. Он потребовал от Пхеньяна в дальнейшем отказаться от подобных "провокаций". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Такие действия нарушают резолюции Совета безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе", - заявил представитель генсека ООН.

В понедельник, 6 марта,  КНДР осуществила запуск четырех ракет в сторону Японского моря.

В ответ на действия Северной Кореи США заявили, что развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее.

Сама же Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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