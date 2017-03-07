Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за запуска ракет КНДР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередные ракетные испытания Северной Кореи. Он потребовал от Пхеньяна в дальнейшем отказаться от подобных "провокаций". Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Такие действия нарушают резолюции Совета безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе", - заявил представитель генсека ООН.
В понедельник, 6 марта, КНДР осуществила запуск четырех ракет в сторону Японского моря.
В ответ на действия Северной Кореи США заявили, что развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее.
Сама же Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.
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