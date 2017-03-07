В Африке убили одного из самых старых слонов на планете

Труп животного был обнаружен еще в январе, его заметили в ходе проверки парка Цаво. Слон по кличке Сатао II был одним из самых старых и больших в мире

В Кении браконьеры убили одного из самых старых и крупных в Африке слонов по кличке Сатао II. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте National Geographic.

Труп животного был обнаружен еще в январе, его заметили с воздуха во время обычной проверки территории национального парка Цаво, располагающегося на юге Кении.

По информации зоозащитников, возраст Сатао II составлял примерно 50 лет. Как пишет The Guardian, он пережил не одну засуху и, вероятно, другие нападения браконьеров.

Хотя причина смерти слона официально не подтверждена, специалисты по охране окружающей среды считают, что он был убит с помощью отравленной стрелы в восточной части парка Цаво. Этот район известен как "горячая точка браконьерства".

Африканских слонов обычно называют "секачами", когда длина их бивней достигает такой степени, что слон при ходьбе касается ими земли. Это делает их особенно привлекательной мишенью для браконьеров. Последние, однако, не трогали бивней Сатао II.

По оценкам зоозащитников, в Африке осталось всего 25 "секачей", 10 из них наблюдались в январе в парке Цаво.

Спустя две недели после того, как был обнаружен труп Сатао II, охрана парка задержала двух браконьеров, подозреваемых в его убийстве. Во время обыска у них было найдено три лука, 12 отравленных стрел и автомат Калашникова.

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