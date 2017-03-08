Россия развернула крылатые ракеты, угрожающие НАТО - генерал США

Российские ракеты представляют собой риск для большинства объектов НАТО в Европе, заявил Пол Селва

Заместитель председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение "духа и целей" договора Москвы и Вашингтона о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает Reuters.

Данный шаг угрожает безопасности НАТО, подчеркнул он.

Это было первое публичное обвинение со стороны американских военных после того, как в прошлом месяце сообщалось, что Россия тайно разместила крылатую ракету SSC-8, которую Москва разрабатывает и испытывает уже несколько лет.

"Сама система представляет собой риск для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что россияне преднамеренно развернули ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", - сказал Селва.

При этом он не сказал, является ли ракета носителем ядерного заряда.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Россия развернула новые крылатые ракеты в нарушение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал конец Холодной войны.

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