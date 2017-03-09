Теракт на свадьбе в Ираке: 26 погибших
По меньшей мере 26 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника на свадьбе в деревне, неподалеку от иракского города Тикрит. Об этом сообщили медики и сотрудники Службы безопасности, передает агентство Aljazeera.
Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв, и ввели комендантский час во избежание других атак.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Иракские войска отбили город Тикрит у террористической группировки Исламское государство в апреле 2015 года.
15 февраля в Пакистане как минимум пять человек - три силовика и двое гражданских - погибли и еще трое получили ранения в результате теракта, совершенного смертником.
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