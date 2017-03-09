Теракт на свадьбе в Ираке: 26 погибших

Теракт на свадьбе недалеко от иракского города Тикрит осуществил террорист-смертник

По меньшей мере 26 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника на свадьбе в деревне, неподалеку от иракского города Тикрит. Об этом сообщили медики и сотрудники Службы безопасности, передает агентство Aljazeera.

Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв, и ввели комендантский час во избежание других атак.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Иракские войска отбили город Тикрит у террористической группировки Исламское государство в апреле 2015 года.

15 февраля в Пакистане как минимум пять человек - три силовика и двое гражданских - погибли и еще трое получили ранения в результате теракта, совершенного смертником.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.