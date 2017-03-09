Ходорковский: Трамп оставил дверь для изящного ухода Путина
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал президента США Дональда Трампа начать переговоры с коллегой из РФ Владимиром Путиным, но не об агрессии Кремля против других государств, а о "плавной передаче власти" в Кремле от Путина к его преемнику. Об этом со ссылкой на статью в газете The Wall Street Journal пишет агентство Голос Америки.
При этом экс-руководитель ЮКОСа и основатель движения Открытая Россия не уточнил, кто, по его мнению, должен стать этим преемником, хотя ранее неоднократно заявлял о желании возглавить демократические силы в постпутинской РФ.
"У Трампа есть возможность начать деловой диалог с Путиным, который был бы посвящен не важным темам из новостных заголовков, но гораздо более важной проблеме - как избежать ненужных конфликтов внутри и вне России, обеспечив плавную передачу власти", - пишет Ходорковский.
Российский политик считает, что "Путин хотел бы использовать международные соглашения для сохранения и формализации его "достижений" в Европе: завоевания Крыма и нейтрального статуса Украины и других государств, которые Путин считает частью законной сферы влияния России".
"Стремление к таким уступкам может мотивировать Путина к обсуждению вопроса о его уходе, пока у власти находится Трамп. Это, в свою очередь, может избавить от необходимости решать другие проблемы", - считает он.
При этом, по словам Ходорковского, отказ Трампа критиковать Москву "поверг в ужас многих сторонников жесткой политики в отношении России на Западе". "Но может оказаться, что Трамп избрал более эффективный подход. Случайно или намеренно он оставил дверь открытой для изящного ухода Путина. От этого бы выиграли все", - полагает российский оппозиционер.
Читайте также: Ходорковский призвал услышать Крым: Жителям решать
В ноябре 2016 года российский оппозиционер заявил, что в случае победы в РФ демократических сил передача Крыма Украине будет возможна "только двумя путями" - по демократической процедуре или войной. По мнению Ходорковского, вопрос о возвращении Крыма Украине "не является главным" для российского общества, у которого "есть и другие проблемы".
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что аннексированный Крым де-факто является частью Российской Федерации и "больше никогда не станет частью Украины".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:05
-
09:20
-
08:52
-
09:00
-
08:00
Новости партнеров
- 36756
- 14756
- 14061
- 12532
- 11698