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США дополнительно отправили в Сирию морских пехотинцев

10.03.2017 01:28
Дополнительные силы, которые уже прибыли в Сирию, не будут играть ведущую роль в вытеснении исламистов из Ракки
США дополнительно отправили в Сирию морских пехотинцев
Фото: EPA

США разворачивают в Сирии дополнительный военный контингент, чтобы выбить террористов Исламского государства из Ракки. Это подтвердили в коалиции по борьбе с ИГ, передает Reuters.

В "последние несколько дней" прибыли артиллерийские подразделения морской пехоты и рейнджеры армии США- всего около 400 дополнительных силах. 

Они будут сотрудничать с местными партнерами в Сирии и будут играть ведущей роли. 

В начале марта Сирии поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр эль-Зор и Раккой - населенным пунктом, с 2014 года практически полностью подконтрольным террористам Исламского государства. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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