США дополнительно отправили в Сирию морских пехотинцев
США разворачивают в Сирии дополнительный военный контингент, чтобы выбить террористов Исламского государства из Ракки. Это подтвердили в коалиции по борьбе с ИГ, передает Reuters.
В "последние несколько дней" прибыли артиллерийские подразделения морской пехоты и рейнджеры армии США- всего около 400 дополнительных силах.
Они будут сотрудничать с местными партнерами в Сирии и будут играть ведущей роли.
В начале марта Сирии поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр эль-Зор и Раккой - населенным пунктом, с 2014 года практически полностью подконтрольным террористам Исламского государства.
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