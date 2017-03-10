США дополнительно отправили в Сирию морских пехотинцев

Дополнительные силы, которые уже прибыли в Сирию, не будут играть ведущую роль в вытеснении исламистов из Ракки

США разворачивают в Сирии дополнительный военный контингент, чтобы выбить террористов Исламского государства из Ракки. Это подтвердили в коалиции по борьбе с ИГ, передает Reuters.



В "последние несколько дней" прибыли артиллерийские подразделения морской пехоты и рейнджеры армии США- всего около 400 дополнительных силах.



Они будут сотрудничать с местными партнерами в Сирии и будут играть ведущей роли.

В начале марта Сирии поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр эль-Зор и Раккой - населенным пунктом, с 2014 года практически полностью подконтрольным террористам Исламского государства.

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