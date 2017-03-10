Премьер Британии призвала ЕС бороться с влиянием РФ на Балканах

Выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, Мэй предупредила, что возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза

Британский премьер Тереза Мэй призвала Европейский союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России, приведя в качестве примера предполагаемую попытку переворота в Черногории, передает Би-би-си.

Выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, Мэй предупредила, что возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза.

"В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", - заявила британский премьер.

В конце февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. Москва в очередной раз отвергла эти обвинения, назвав их голословными.

По версии черногорских властей, 16 октября, когда в стране проходили парламентские выборы, некая группа заговорщиков планировала провести целую серию вооруженных нападений. Главной жертвой должен был стать премьер-министр страны Мило Джуканович.

Возникшим в результате этих действий хаосом должна была воспользоваться одна из оппозиционных партий, которая бы захватила власть и изменила бы внешнеполитический курс Черногории - отказалась бы от планов по вступлению НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

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В ноябре специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обнародовал новые подробности расследования и впервые официально заявил о российском следе в этом деле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти заявления "абсурдными и безрассудными".

Выступая в Брюсселе, Мэй также сообщила, что Британия намерена выстроить более тесные связи со странами этого региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.

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