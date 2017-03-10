Вице-спикер Сейма Литвы покинул пост из-за связей с РФ

Вице-председатель Сейма Литвы Миндаугас Бастис принял решение уйти из руководства Сейма, но отказываться от мандата члена парламента не намерен

Подозреваемый в связях с преступным миром и российскими энергетическими компаниями вице-председатель Сейма Литвы, социал-демократ Миндаугас Бастис принял решение уйти из руководства органа. Об этом сообщает литовское агентство Delfi.

Однако отказываться от мандата парламентария Бастис не намерен.

"Я уволюсь с должности заместителя председателя Сейма. Второе - не буду претендовать в председатели Социал-демократической партии, третье - обращусь в прокуратуру, чтобы было проведено расследование в отношении меня", - сказал Бастис.

Покидать парламент Бастис не видит оснований. "Не вижу оснований уходить из Сейма. Основание уйти из руководства Сейма вижу, потому что это бросает тень на правление Сейма, так как мне не предоставлено право работать с засекреченной информацией", -сказал он.

На вопрос, не бросает ли ситуация тень на весь парламент, Бастис ответил, что "на этот вопрос должна будет ответить прокуратура".

Агентство сообщало, что Бастиса подозревают в связях с представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым и бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом, который представляет интересы предпринимателей РФ и Белоруссии в стратегических секторах литовской экономики.

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