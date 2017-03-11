Хан: ЕС сократит финансовую помощь на евроинтеграцию Турции

Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз сократит помощь Турции, так как страна движется в противоположном направлении от евроинтеграции

Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. "Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна", - заявил в интервью агентству dpa еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, сообщает DW.

"Негативные тенденции начались еще до июльского путча, - отмечает Хан, - они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву". Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейском пространстве. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является "Реформы по подготовке к членству в ЕС" - на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 миллиарда евро.

"Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", - отметил Йоханнес Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствий. Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил, что деньги должны "открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям".

Полной ясности относительно того, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. Возможно, решение будет принято на ближайшей встрече глав МИД ЕС. В то же время Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, как отметил еврокомиссар Хан, "переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены".

Ранее сегодня Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "безумными" высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых он назвал голландцев "пережитком нацизма и фашистами".

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