Эрдоган призвал ввести санкции против Нидерландов

Президент Турции требует, чтобы международные организации ввели санкции против Нидерландов

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Об этом сообщает Reuters.



Ранее сегодня Эрдоган заявил, что Запад поддерживает все террористические организации на Ближнем Востоке.



11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.



Премьер-министр Нидерландов назвал высказывания Эрдогана "безумными", а Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.



Сегодня рано утром нидерландская полиция отправила министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Кайю на немецкую границу. Кайя решила ехать в Роттердам на машине после того, как главе турецкого МИДа Мевлюту Чавушоглу запретили садиться на самолете на территориии Нидерландов. Министр по делам семьи находилась в Германии, поскольку участвовала в ряде мероприятий.



Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб объяснил, что по закону после решения о выдворении человека доставляют в страну, откуда он прибыл.



Позже протестующие сняли голландский флаг с крыши здания консульства Нидерландов в Стамбуле и повесили турецкий.



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