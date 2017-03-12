Премьер Нидерландов потребовал от Эрдогана извинений

Рютте заявил, что Анкара должна извиниться за сравнение голландцев с фашистами и призывы Эрдогана ввести санкции против Нидерландов

Анкаре необходимо извиниться за сравнения голландцев с фашистами, а слова президента Турции Реджепа Эрдогана "не способствуют деэскалации конфликта". Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Deutsche Welle.

Рютте также добавил, что, если Турция продолжит "в том же духе", Нидерланды будут вынуждены задуматься об ответных мерах.

11 марта Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Ранее сегодня сообщалось, что Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов.

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