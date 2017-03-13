Глава МВД Германии раскритиковал Анкару: Всему есть предел

Немецкий министр сказал, что в Германии не место турецким агитационным кампаниям

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер раскритиковал стремление Анкары добиться проведения агитационных мероприятий турецких политиков на территории Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мезьер считает, что турецким агитационным кампаниям "не место в Германии". Он отметил также, что в Турции существует норма, согласно которой проведение политических агитационных кампаний за рубежом запрещено.



Министр выразил уверенность, что "всему есть предел".



"Лица, которые оскорбляют или дискредитируют Германию или ее основной закон, подлежат судебному преследованию", - заявил глава МВД ФРГ.

Ранее после отказа трех немецких городов разрешать агитацию турецких министров президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов.

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