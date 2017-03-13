В Аргентине на концерте в давке погибли два человека
13.03.2017 06:44
Местные власти рассказали, что концерт рассчитывали на вдвое меньшее количество зрителей
Фото: clarin.com
В Аргентине на концерте в давке погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
Десятки зрителей концерта Индио Солари в городе Олаваррия получили травмы.
Певец несколько раз останавливал выступление и звал охрану помочь людям, которые оказались в давке и теряли сознание.
На концерте было около 350 тысяч фанатов. Организаторы рассчитывали на вполовину меньшее количество людей.
Власти будут проводить расследование и выяснять, кто виновен в трагедии.
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