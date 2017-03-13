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В Аргентине на концерте в давке погибли два человека

13.03.2017 06:44
Местные власти рассказали, что концерт рассчитывали на вдвое меньшее количество зрителей
В Аргентине на концерте в давке погибли два человека
Фото: clarin.com

В Аргентине на концерте в давке погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Десятки зрителей концерта Индио Солари в городе Олаваррия получили травмы.  

Певец несколько раз останавливал выступление и звал охрану помочь людям, которые оказались в давке и теряли сознание.

На концерте было около 350 тысяч фанатов. Организаторы рассчитывали на вполовину меньшее количество людей. 

Власти будут проводить расследование и выяснять, кто виновен в трагедии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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