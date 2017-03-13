Совет Европы о конфликте Эрдогана с ЕС: Это во вред демократии

Евросоюзу и Турции необходимо оперативно понизить градус напряженности в отношениях, так как дальнейшая эскалация на дипломатическом уровне подвергнет опасности демократию. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, которое было опубликовано на сайте евроведомства.

"Нынешняя ситуация вредит дипломатии и демократии. Мы не можем позволить дальнейшую эскалацию", - заявил он.

По словам генсека СЕ, все граждане Турции внутри и за пределами страны должны иметь возможности для того, чтобы получить сведения о преимуществах и изъянах предлагаемых поправок в турецкую Конституцию, а также возможность принять участие в "открытой и справедливой дискуссии по кампании насчет референдума".

"Для этих мероприятий (по теме референдума в Турции, - ред.) за рубежом требуется тесное сотрудничество между турецкими властями и их зарубежными коллегами. Все вовлеченные стороны должны договориться об условиях таких мероприятий посредством конструктивного диалога и при наличии достаточного количества времени на необходимую админподготовку", - добавил он.

Свой призыв Ягланд подытожил тем, что все публичные встречи и политические кампании в странах-членах Совета Европы "должны проводиться в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенции по правам человека".

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11 марта 2017 года на фоне роста напряженности в отношениях между Турцией и рядом стран ЕС официальный Амстердам принял решение о высылке турецкого министра по делам семьи Фатму Кайю, аргументируя это тем, что ее визит и запланированное выступление угрожают общественной безопасности.

В этот же день был завернут чартер с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который собирался агитировать турков в Роттердаме перед референдумом. Реагируя на это, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Амстердам "заплатит" за эти действия, назвав Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами".

Голландский премьер-министр Марк Рютте затребовал от Анкары извинений, а еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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