Аэропорты Берлина парализованы: бастуют работники
Около двух тысяч сотрудников наземных служб в берлинских аэропортах Тегель и Шенефельд начали 25-часовую забастовку с целью добиться повышения заработной платы. Стачка проводится по инициативе немецкого профсоюза Verdi, сообщает агентство Deutsche Welle.
Представители воздушных гаваней сообщили, что отменены практически все рейсы: 448 - в Тегеле и 194 - в Шенефельде. Сотрудники авиакомпании Lufthansa, в свою очередь, уже оповестили, что вылеты из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне в Берлин и в обратном направлении выполняться не будут.
Наземные службы отвечают, в частности, за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов.
В профсоюзе Verdi заявили, что, поскольку представители аэропортов не выдвинули новых предложений о повышении зарплаты, стачка будет продолжена. Речь идет о повышении почасовой оплаты труда с 11 до 12 евро в рамках коллективного трудового договора на год. Работодатель, однако, пока изъявил готовность увеличить жалованье работников лишь на 8 процентов в течение предстоящих трех лет.
Акция должна завершиться во вторник, 14 марта, около 05:00 по местному времени.
10 марта в аэропортах Тегель и Шенефельд уже были отменены сотни рейсов из-за забастовки.
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