С начала войны в Сирии погибли 465 тысяч человек - правозащитники

Среди убитых во время войны в Сирии более 96 тысяч - мирные жители

С начала войны в Сирии погибли около 465 тысяч человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает агентство Reuters.

В Центре заявили, что количество погибших составляет более 321 тысяч человек с начала войны, еще 145 тысяч считаются пропавшими без вести.

Среди убитых более 96 тысяч мирных жителей, сообщают правозащитники. При этом правительственные войска и их союзники убили более 83,5 тысяч гражданских лиц, в том числе более 27,5 тысяч человек погибли в результате воздушных ударов и 14,6 тысяч человек были подвержены пыткам в тюрьме.

От обстрелов повстанцев погибли более 7 тысяч мирных жителей.

Террористы Исламского государства убили более 3,7 тысяч мирных жителей, а от воздушных ударов возглавляемой США коалиции погибли 920 мирных жителей, силы Турции убили более 500 мирных жителей.

13 марта в ЮНИСЕФ заявили, что что за 2016 год в Сирии по меньшей мере 652 ребенка были убиты, что является рекордным числом жертв за время вооруженного конфликта в стране.

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