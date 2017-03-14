Рютте назвал санкции Турции против Нидерландов не очень вредными

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает заморозку Турцией дипломатических отношений между двумя странами неуместным шагом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что турецкие санкции в отношении голландского правительства на волне дипломатического конфликта "не слишком вредные", но являются явно неуместными. Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции предусматривают замораживание всех дипломатических отношений, но не экономические меры.

"Я по-прежнему считаю это странным, что в Турции говорят о санкциях, когда вы видите, что у нас есть основания быть очень сердитыми из-за того, что произошло в эти выходные", - сказал Рютте.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Рютте назвал высказывания Эрдогана "безумными".

14 марта Турция решила прекратить все политические дискуссии высокого уровня с Нидерландами из-за дипломатического скандала.

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