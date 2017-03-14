Польского евродепутата лишили месячной зарплаты за сексизм
Польский евродепутат Януш Корвин-Микке, который публично оскорбил женщин своим заявлением о том, что они заслуживают меньшей зарплаты, потому что они "слабее, меньше и менее умные", попал под санкции Европарламента "беспрецедентной строгости". Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Антонио Таяни.
Януша Корвин-Микке на десять дней отстранят от любой парламентской деятельности, лишат права представлять Европарламент в течение года, а также наложат штраф в размере зарплаты за 30 дней.
"Я не потерплю такого поведения от того, кто, как ожидается, будет выполнять свои обязанности в качестве представителя народов Европы с должным достоинством. За образами всех женщин отражается презрение евродепутата к нашим фундаментальным ценностям", - заявил Таяни.
Президент Европарламента также извинился перед всеми, кого оскорбили заявления Корвин-Микке.
4 марта Януш Корвин-Микке сделал оскорбительные заявления в адрес женщин. "Конечно же, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, так как они слабее, они меньше, они менее умны", - заявил он.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:21
-
10:44
-
13:36
-
13:14
-
13:05
Новости партнеров
- 49142
- 26659
- 22867
- 19541
- 14044