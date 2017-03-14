Польского евродепутата лишили месячной зарплаты за сексизм

Януша Корвин-Микке на 10 дней отстранили от парламентской деятельности, лишили права представлять Европарламент в течение года и наложили штраф

Польский евродепутат Януш Корвин-Микке, который публично оскорбил женщин своим заявлением о том, что они заслуживают меньшей зарплаты, потому что они "слабее, меньше и менее умные", попал под санкции Европарламента "беспрецедентной строгости". Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Антонио Таяни.

Януша Корвин-Микке на десять дней отстранят от любой парламентской деятельности, лишат права представлять Европарламент в течение года, а также наложат штраф в размере зарплаты за 30 дней.

"Я не потерплю такого поведения от того, кто, как ожидается, будет выполнять свои обязанности в качестве представителя народов Европы с должным достоинством. За образами всех женщин отражается презрение евродепутата к нашим фундаментальным ценностям", - заявил Таяни.

Президент Европарламента также извинился перед всеми, кого оскорбили заявления Корвин-Микке.

4 марта Януш Корвин-Микке сделал оскорбительные заявления в адрес женщин. "Конечно же, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, так как они слабее, они меньше, они менее умны", - заявил он.

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