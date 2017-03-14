Эрдоган обвинил Нидерланды в причастности к резне в Сребренице

Конфликт между Турцией и Нидерланадами усугубляется. Президент Эрдоган сегодня заявил, что "Нидерланды уничтожили восемь тысяч боснийцев"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Голландия принимала участие в резне в Сребренице во время Боснийской войны. Об этом Эрдоган заявил в Анкаре, передает Анадолу.

"Мы знаем Нидерланды и голландцев по резне в Сребренице. Они продемонстрировали свою сущность, уничтожив восемь тысяч боснийцев", - отметил президент Турции.

Если рост и развитие Турции стали для кого-то надеждой, то "для некоторых, в том числе Нидерландов и Германии, они стали кошмаром", отметил Эрдоган.

По его словам, те, кто привык к прежней Турции, сегодня не могут принять ее позицию, и поэтому "попирают собственные ценности, нарушают права человека и международные правовые нормы, сметают все на своем пути".

"Анкара неоднократно заявляла главам европейских стран, что они не должны идти на поводу у фашистов и расистов, так как это нанесет им серьезный ущерб. К сожалению, события, произошедшие за последнюю неделю, показали, что наши опасения оправдались", - подчеркнул глава Турции.

Ранее сегодня Турция прекратила все политические дискуссии высокого уровня с Нидерландами из-за дипломатического скандала, вызванного запретом провести в Нидерландах митинги при участии турецких министров.

Резня в Сребренице - одно из самых кровавых событий гражданской войны в бывшей Югославии 1991-1995 годов (Боснийская война, - ред.), во время которого, по данным Международного трибунала по Югославии, было убито около 7-8 тыс боснийских мусульман. Официально ответственность за убийства возложена на генерала сербской армии Ратко Младича. Голландские же миротворцы официально защищали Сребреницу, однако были вынуждены сложить оружие перед войсками Младича, вошедшими в город в 1995 году.

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