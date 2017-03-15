Во Франции прокуратура расследует подозрительную поездку Макрона
Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Расследование ведется в связи с подозрительными обстоятельствами выступления политика в Лас-Вегасе 6 января 2016 года, когда он занимал пост министра экономики Франции.
Выступление организовало агентство Business France, связанное с минэкономики. Без тендера наняли для обеспечения мероприятия пиар-агентство Havas, которое получило за свою работу около 380 тысяч евро.
Макрон уже снял с себя ответственность за решение агентства. Подозрение следователей вызывают, в первую очередь, действия Business France, которое признало, что при организации мероприятия произошло "отступление от правил".
Ранее финансовая прокуратура начала предварительное следствие в связи с обвинениями супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона в незаконном обогащении.
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